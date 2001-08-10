Воспитанникам анивской спортшколы рассказали про честный спорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе Анивы провели интерактивный урок «Ценности спорта. Честная игра». В мероприятии приняли участие 20 воспитанников секций по спортивной борьбе и волейболу в возрасте от 9 до 11 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Интерактивный урок проходил в рамках серии мероприятий по информированию юных спортсменов о недопустимости использования допинга. По словам специалиста по антидопинговой деятельности центра спортивной подготовки Алисы Смолиной, детям предлагаются игры и викторины для лучшего восприятия информации, а также дается возможность написать о любимом виде спорта и его правилах.

- Мы в доступной форме рассказываем детям об истории Олимпийских игр, о ценностях спорта, которым должен соответствовать не только каждый спортсмен, но и любой человек в повседневной жизни, - рассказала представитель ЦСП. – Здесь дети впервые познакомились с самим понятием «допинг», поняли, что это обман и нарушение правил, которое ставит под угрозу сам принцип спорта.

В завершении мероприятия спортсменам раздали информационные листовки для закрепления полученных знаний.

В анивской спортшколе такое мероприятие прошло впервые. На следующей неделе запланирована новая встреча, но уже с воспитанниками отделения беговых лыж.

Ранее мероприятие «Ценности спорта. Честная игра» состоялось в спортшколе самбо и дзюдо. В нем также приняли участие 20 спортсменов.