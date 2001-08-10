Сахалинским тренерам рассказали, как юным спортсменам преодолевать эмоциональные проблемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске провели практико-ориентированный семинар по теме «Регуляция эмоционального состояния юных спортсменов 6-11 лет». В нем приняли участие инструкторы-методисты, тренеры и представители спортивных школ областного центра. Мероприятие организовано Центром спортивной подготовки Сахалинской области совместно с СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Лектоами семинара стали директор института психологии и педагогики Сахалинского государственного университета, кандидат психологических наук, доцент Оксана Аршанская и заведующая кафедрой физической культуры и спорта доктор педагогических наук, профессор Ольга Кокорина.

Главная цель семинара – определить психологические и эмоциональные особенности детей в разном возрасте, научиться находить к ним подход и помочь преодолевать различные трудности, связанные с взрослением.

- У каждого возраста есть свои особенности. Так, в 6-7 лет у ребенка наблюдается расцвет всех функций, в первую очередь - интеллектуальной. В этом возрасте определяется, насколько он может реализовывать свои способности, в том числе, и в физическом развитии. В 9-10 лет – ранний подростковый период, и здесь уже гормоны определяют волевые качества и многое другое, - поделилась Оксана Аршанская.

Слушателям семинара раскрыли особенности детской психологии, дали рекомендации по использованию специализированных методов саморегуляции поведения ребенка. Это такие проверенные, классические методы как релаксация, психотерапевтические методики, визуализации и словесные методы самопомощи.

По словам инструктора-методиста регионального ЦСП Елены Хон, важным направлением в работе Центра является оказание методической помощи в подготовке спортсменов, поэтому важно вести постоянную работу с тренерами и спортшколами, чтобы сделать тренировочный процесс наиболее эффективным.

- Мы понимаем, что наши тренеры лучше всего знают о том, как построить тренировку и обучить спортсменов, но психологическая подготовка играет не менее значимую роль. Поэтому мы планируем провести серию полезных семинаров на важные темы. Они пройдут в очном и дистанционном формате, - рассказала представитель ЦСП.

В мае практико-ориентированный семинар по теме «Регуляция эмоционального состояния юных спортсменов 6-11 лет» пройдет для представителей всех районов острова. Далее тренеров ждет программа по работе с более старшими спортсменами. Все лекции будут доступны в электронном варианте, а также в виде раздаточного материала для размещения в спортшколах и спортивных секциях.