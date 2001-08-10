В Аниве состоялась церемония вручения золотых значков ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долгожданные знаки отличия получили 5 любителей здорового образа жизни, которые выполнили все нормативы. Награды вручал первый вице-мэр округа Сергей Овчинников, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Ваши успехи заслуживают уважения. Эта награда – своего рода, реперная точка вашей жизни. Пусть таких точек у вас будет больше. Все поставленные вами перед самими собой цели и задачи будут выполнены. А успехи, в том числе и в спорте множатся, - обратился с поздравлениями Сергей Овчинников.
Золотые знаки отличия ГТО получили учащиеся школы № 2 г. Анива Егор Соломонюк, Василий, Булах, Полина Авдеева, а также жители Анивского района Светлана Ушатова и Николай Войтехович. Эти люди сдавали нормы еще в 2021 году. И наконец награды нашли своих героев.
Стоит отметить, что в спортивной школе г. Анива (ул.Калинина 81а) принимают нормы ГТО каждый четверг, а в с. Троицкое прием
нормативов ГТО по вторникам, пятницам. Все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше могут зарегистрироваться на сайте ГТО (www.gto.ru) для получения индивидуального одиннадцатизначного номера (ID 17-26-000хххх). Индивидуальный номер обязателен для всех участников и необходим для получения знаков отличия. При коллективной сдаче нормативов, необходимо заполнить заявку и прислать на эл. почту anivasport@rambler.ru
Каждый участник должен самостоятельно отслеживать количество испытаний, которые необходимо выполнить для получения знака отличия.
Для согласования даты, времени и места приёма необходимо обращаться к инструктору по спорту Погонышеву Александру Геннадьевичу 89841320742.
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