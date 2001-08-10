Сахалинка заняла пятое место на первенстве России по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Наро-Фоминске состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Участницами состязаний стали свыше 200 спортсменок.

Сахалинскую область представляли Вероника Криворучко (весовая категория до 46 кг), Анастасия Син (до 69 кг) из Поронайска, Арина Яковлева (до 61 кг) из Корсакова, Анна Боева (до 69 кг) из Анивы.

Вероника Криворучко, Анастасия Син, Арина Яковлева вышли в 1/8 финала, где уступили своим соперницам.

- Арина Яковлева сумела пробиться в десятку сильнейших. Вероника Криворучко была младше своих соперниц. Скоро ей предстоит принять участие в первенстве России в своей возрастной группе (до 16 лет), - рассказывает тренер островной сборной Виталий Симановский.

Успешнее всех из островитянок выступила Анна Боева, которая в первой схватке одолела соперницу из Смоленска. Однако во второй схватке она получила травму и проиграла.

Тем не менее, сахалинская спортсменка вновь вышла на ковер и с травмой сумела выиграть еще одну схватку, одержав «чистую» победу над призером первенства страны из Улан-Удэ.

Благодаря этой победе Анна Боева получила возможность бороться за третье-пятое место.

- В заключительной схватке за две секунды до конца судьи дали один балл сопернице, посчитав, что Анна заступила за ковер. Этот балл оказался решающим. Проиграв схватку, Анна заняла пятое место. Этот результат позволил ей остаться в сборной команде России среди девушек до 18 лет, куда она была включена в 2020 году, - подвел итог Виталий Симановский.

Добавим, что тренерами островных спортсменок являются Владимир Курденков (Поронайск), Хамзат Хамидов (Корсаков), Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов (оба – Анива).