Сахалинец стал победителем представительного турнира по боксу в Ярославле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В двух престижных соревнованиях по боксу принял участие сахалинец Данияр Агаев, представляющий боксерский клуб «Бриллиант» (Южно-Сахалинск). Сначала это было первенство России среди юношей 2006-2007 г.р. в Чехове, а затем – межрегиональный турнир в Ярославле, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- На первенство России Данияр отобрался, став в марте победителем первенства ДФО в Благовещенске. В Чехове он провел равный бой, но судьи отдали победу его сопернику. Это поражение подстегнуло нашего боксера, дало мотивацию выступить в Ярославле как можно лучше, - рассказывает тренер спортсмена Иннокентий Потапов.

К слову, это были первые соревнования, в которых Данияр Агаев принимал участие, получив разряд кандидата в мастера спорта.

Турнир в Ярославле был посвящен памяти Героя Советского Союза Ю.И. Сироткина. Он получился весьма представительным по количеству и географии участников.

В ринг вышли свыше 250 боксеров (это является рекордом турнира за все время его проведения) из 18 регионов Северо-Западного, Центрального и Южного Федеральных округов, а также команда из Республики Беларусь.

Данияр Агаев был заявлен в весовую категорию до 63 кг, где его соперниками были десять спортсменов.

- На пути к финалу Данияр одержал две победы единогласным решением судей (5:0). В решающем бою он отправил своего соперника в нокдаун и тоже выиграл единогласным решением судей, став, таким образом, победителем турнира, - подвел итог выступления своего воспитанника Иннокентий Потапов.