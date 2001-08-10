Сахалинские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по легкой атлетике (кросс) принесли серебро и бронзу островным спортсменам. Старты прошли в городе Артеме и собрали свыше 170 участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В сборную команду Сахалинской области вошли спортсмены из корсаковской спортшколы и СШОР летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого. Атлеты боролись за победу под руководством тренеров Сергея Лылова, Елены Елохиной и Сергея Долгова.

По итогам стартов в возрастной категории 2009-2010 год рождения сахалинец Виталий Ланцев завоевал серебро на дистанции 1000 метров.

Эстафета 4х1000 принесла третье место Виталию Ланцеву, Веронике Груздо, Владиславу Эм и Ксении Ивахненко.