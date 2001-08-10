Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на Всероссийское официальное физкультурное мероприятие «Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Мероприятие в Сахалинской области пройдёт в третий раз, и во второй – в офлайн-формате. В прошлом году на старты забега вышли более 500 сахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в регионалном министерстве спорта.

Чтобы стать участником соревнований, необходимо зарегистрироваться на сайте https://забег.рф. При подаче заявки необходимо выбрать город Южно-Сахалинск и одну из четырёх дистанций. 1 км смогут преодолеть ребята 6-12 лет, а также островитяне с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 5 км пробегут сахалинцы в возрасте 13 лет и старше. 10 и 21,1 км будут доступны для спортсменов 18 лет и старше.

Регистрация продлится до 8 мая включительно. Участниками забега станет первая тысяча человек, подавших заявки на официальном сайте мероприятия.

Соревнования пройдут 22 мая. Парад открытия состоится в 16:00 у здания Исторического парка "Россия – моя история" (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4). Отсюда же в 16:20 будет дан старт девочкам на дистанцию 1000 метров. В 16:30 свой отрезок преодолеют мальчики 6-12 лет, в 16:40 – спортсмены с ОВЗ. В 17:00 состоится масс-старт на 5, 10 и 21,1 км.