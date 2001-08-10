Специалисты из Дзержинска предлагают сотрудничество в развитии адаптивного спорта на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация из Дзержинска посетила Южно-Сахалинск, чтобы поделиться опытом создания отделения по футболу для лиц с заболеванием церебральным параличом. В состав делегации вошли заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, десятикратный чемпион России, паралимпийский чемпион по футболу и директор СШОР «Салют» г. Дзержинска Андрей Куваев, заместитель директора Артём Агарков и начальник отделения по виду спорта Григорий Емешкин.

В Сахалинской области развитию адаптивной физической культуры и спорта уделяется особое внимание. Отделения АФК работают во всех областных спортшколах. Островные атлеты зарабатывают медали на соревнованиях различного уровня, представляют Россию на Паралимпийских играх. Всего по области АФК занимаются около 5 тысяч человек.

- Наш регион имеет богатый опыт в данном направлении, и нам очень важно расширять выбор спортивных дисциплин для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Коллеги из Дзержинска готовы поделиться наработанной методической и практической базами. В планах у нас плотное взаимодействие, совместные мероприятия и очные встречи со спортсменами и тренерами по адаптивному футболу и не только, - отметил директор ЦСП Алексей Никонов.

В рамках визита гости посетили спортшколу «Сахалин», учебно-тренировочный центр «Восток» и спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».

- Отделение адаптивного футбола в нашей спортшколе существует с 1998 года, сейчас на постоянной основе занимаются 25 ребят. Мы с удовольствием готовы делиться опытом и дружить городами. Я в восторге от уровня и количества спортивных объектов, которые есть у вас в городе. Поездка в Южно-Сахалинск показала очень высокий уровень материально-технической оснащённости объектов спорта и сопутствующей инфраструктуры, а также организации и серьёзный опыт в проведении всероссийских соревнований. Будем ждать и ваших специалистов в гости, чтобы показать, как мы работаем, - рассказал Андрей Куваев.

По итогам встречи с директором спортшколы «Сахалин», которая включает в себя отделение футбола и художественной гимнастики, у сторон также сформировался план на совместную работу в будущем.

- Мы обсудили нюансы формирования и работы с адаптивными группами, какой путь необходимо пройти тренерскому составу, какая инфраструктура необходима для организации занятий параспортсменов. Обменялись контактами и готовы перенимать опыт, - рассказал директор СШ «Сахалин» Евгений Крючков.

В настоящий момент прорабатывается вопрос заключения соглашения между ЦСП Сахалинской области и СШОР «Салют» по взаимовыгодному сотрудничеству. В совместную работу будет входить развитие лёгкой атлетики, плавания, пауэрлифтинга, футбола. Сотрудничество будет включать в себя обмен, разработку и совершенствование методик подготовки юных спортсменов и спортсменов высокого класса, проведение видеоконференций и мастер-классов, организацию учебно-тренировочных сборов на спортивных базах ЦСП и СШОР.