Сахалинские самбисты завоевали три медали дальневосточных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены привезли золото, серебро и бронзу с первенства Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 308 спортсменов из десяти регионов ДФО. Старты прошли в Хабаровске во Дворце спортивных единоборств имени В.С.Ощепкова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В состав сахалинской сборной команды вошли 14 юношей и 3 девушки из Ноглик, Поронайска, Анивы, Корсакова и Южно-Сахалинска.

Победителем первенства стал корсаковец Вячеслав Бисембаев. Серебро у Даниэля Бердикулова из областной столицы. А третье место занял Егор Вострухин из Анивы. Все спортсмены выступали в весовой категории 65 кг.

По итогам состязаний Вячеслав Бисембаев и Даниэль Бердикулов завоевали право представлять ДФО на первенстве России в Армавире.

Победителей и призеров готовили тренеры Булатов Е.А., Богданов О.С. и Хон Н.И.