Троим сахалинцам присвоено звание мастеров спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 40-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на трех мастеров спорта больше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Звание мастера спорта присвоено Юлии Завьяловой (лыжные гонки), Владиславу Ларину (плавание) и Максиму Колобову (прыжки на лыжах с трамплина).
Охинка Юлия Завьялова выполнила норматив в марте 2021 году, став победительницей в эстафете 4 по 3 км на первенстве России среди девушек 17-18 лет в Сыктывкаре.
Владислав Ларин (Южно-Сахалинск) выполнил норматив МС на чемпионате ДФО по плаванию, которое проходило в сентябре 2021 года в Южно-Сахалинске. Пловец отличился на дистанции 100 метров вольным стилем.
Воспитанник СШОР ЗВС Максим Колобов выполнил норматив мастера спорта на первенстве России среди юниоров в Чайковском в январе 2021 года, где он завоевал серебряную медаль.
Напомним, что ранее в 2022 году звание мастера спорта было присвоено сахалинцу Игорю Ким (спорт глухих).
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