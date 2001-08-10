Троим сахалинцам присвоено звание мастеров спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 40-нг "О присвоении спортивного звания "Мастер спорта России". Согласно этому приказу, на Сахалине стало на трех мастеров спорта больше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Звание мастера спорта присвоено Юлии Завьяловой (лыжные гонки), Владиславу Ларину (плавание) и Максиму Колобову (прыжки на лыжах с трамплина).

Охинка Юлия Завьялова выполнила норматив в марте 2021 году, став победительницей в эстафете 4 по 3 км на первенстве России среди девушек 17-18 лет в Сыктывкаре.

Владислав Ларин (Южно-Сахалинск) выполнил норматив МС на чемпионате ДФО по плаванию, которое проходило в сентябре 2021 года в Южно-Сахалинске. Пловец отличился на дистанции 100 метров вольным стилем.

Воспитанник СШОР ЗВС Максим Колобов выполнил норматив мастера спорта на первенстве России среди юниоров в Чайковском в январе 2021 года, где он завоевал серебряную медаль.

Напомним, что ранее в 2022 году звание мастера спорта было присвоено сахалинцу Игорю Ким (спорт глухих).