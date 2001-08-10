Сахалинка признана лучшим игроком суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Нижнем Новгороде состоялся Суперфинал чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Его участниками стали 32 лучшие команды юношей и девушек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Этот сезон был юбилейным. Чемпионат проводился в 15-й раз. На всех стадиях в нем играли почти 12 000 команд из 68 регионов страны, - рассказывает менеджер «КЭС-БАСКЕТ» по Сахалинской области Антон Лазарев.

Среди участников Суперфинала была команда «Сахалиночка 22» из СОШ № 22 островной столицы. Она успешно проявила себя на муниципальном и областном этапе турнира, а затем заняла второе место на федеральном этапе в Чите.

В Нижнем Новгороде 16 команд девушек были разделены на четыре подгруппы. «Сахалиночка 22» соперничала с представительницами Гатчины (Ленинградская область), Екатеринбурга и Республики Бурятия.

Со жребием, надо признать, островитянкам не повезло, так как команда из Екатеринбурга завоевала в итоге главный трофей.

«Сахалиночка 22» проиграла ей и команде из Гатчины, а у Республики Бурятия выиграла.

- Гатчине наша команда проиграла всего лишь 4 очка. Очень обидно, ведь в случае победы в этой игре «Сахалиночка 22» на втором этапе играла была за 1-8 место, - продолжает делиться подробностями Антон Лазарев.

Заняв в подгруппе третье место, «Сахалиночка 22» попала в число команд, которые разыгрывали места с 9-го по 16-е. На этой стадии сахалинские баскетболистки два матча выиграли и один проиграли. Итог их выступления – 13-е место.

Состав «Сахалиночки 22»: Диана Маканова, Елизавета Шилова, Анастасия Мартынова, Дарья Волохова, Софья Крючкова, Арина Стельмаченок, Арина Иванищева, Василиса Завалкова, Дарья Соколова, тренер Евгений Мячин.

- Баскетболистка «Сахалиночки 22» Дарья Волохова была признана лучшим центровым Суперфинала! – порадовал приятной новостью Антон Лазарев.

Организаторы постарались максимально насытить участников всевозможными конкурсами и акциями. Для баскетболистов спела поп-рок-группа «Iowa».

Апофеозом Суперфинала стал «Матч звезд», в котором команда олимпийских чемпионов, известных спортсменов и других медийных личностей противостояла команде ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

- Мы в начале пути. Что такое 15 лет? Это мы только разминались, - подытожил президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов.