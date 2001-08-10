Сахалинка признана лучшим игроком суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Нижнем Новгороде состоялся Суперфинал чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». Его участниками стали 32 лучшие команды юношей и девушек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Этот сезон был юбилейным. Чемпионат проводился в 15-й раз. На всех стадиях в нем играли почти 12 000 команд из 68 регионов страны, - рассказывает менеджер «КЭС-БАСКЕТ» по Сахалинской области Антон Лазарев.
Среди участников Суперфинала была команда «Сахалиночка 22» из СОШ № 22 островной столицы. Она успешно проявила себя на муниципальном и областном этапе турнира, а затем заняла второе место на федеральном этапе в Чите.
В Нижнем Новгороде 16 команд девушек были разделены на четыре подгруппы. «Сахалиночка 22» соперничала с представительницами Гатчины (Ленинградская область), Екатеринбурга и Республики Бурятия.
Со жребием, надо признать, островитянкам не повезло, так как команда из Екатеринбурга завоевала в итоге главный трофей.
«Сахалиночка 22» проиграла ей и команде из Гатчины, а у Республики Бурятия выиграла.
- Гатчине наша команда проиграла всего лишь 4 очка. Очень обидно, ведь в случае победы в этой игре «Сахалиночка 22» на втором этапе играла была за 1-8 место, - продолжает делиться подробностями Антон Лазарев.
Заняв в подгруппе третье место, «Сахалиночка 22» попала в число команд, которые разыгрывали места с 9-го по 16-е. На этой стадии сахалинские баскетболистки два матча выиграли и один проиграли. Итог их выступления – 13-е место.
Состав «Сахалиночки 22»: Диана Маканова, Елизавета Шилова, Анастасия Мартынова, Дарья Волохова, Софья Крючкова, Арина Стельмаченок, Арина Иванищева, Василиса Завалкова, Дарья Соколова, тренер Евгений Мячин.
- Баскетболистка «Сахалиночки 22» Дарья Волохова была признана лучшим центровым Суперфинала! – порадовал приятной новостью Антон Лазарев.
Организаторы постарались максимально насытить участников всевозможными конкурсами и акциями. Для баскетболистов спела поп-рок-группа «Iowa».
Апофеозом Суперфинала стал «Матч звезд», в котором команда олимпийских чемпионов, известных спортсменов и других медийных личностей противостояла команде ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
- Мы в начале пути. Что такое 15 лет? Это мы только разминались, - подытожил президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 08:55 Сегодня "Единая Россия" продолжает гуманитарную миссию на Донбассе
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске дизайн-код меняет уличную рекламу и вывески
10:06 Сегодня Общественную баню "Дядя Ваня" отремонтировали в Невельске
11:40 Сегодня Сахалинка признана лучшим игроком суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
16:24 6 Апреля Сахалинского машиниста обвиняют в том, что он не затормозил, когда увидел человека, лежащего на путях
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 11:01 Вчера Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
- 12:41 6 Апреля "Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?