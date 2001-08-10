Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2022
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14:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на шестой этап заплыва "IronSakh-2022 Триатлон Swimming"

Сахалинцев приглашают на шестой этап заплыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шестой этап физкультурно-массового мероприятия по плаванию "IronSakh-2022 Триатлон Swimming" пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Заплывы традиционно пройдут в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта (пр-т Мира, 470). Приверженцы здорового образа жизни покажут свои силы в плавании на дистанции 800 метров.

Мероприятие состоится 17 апреля. Предварительная регистрация проходит по ссылке https://clck.ru/eBRUR. Участником может стать любой желающий в возрасте 18 лет и старше. В день стартов зарегистрироваться можно будет на месте проведения заплывов с 8:00. При себе необходимо иметь медицинскую справку о доступе к участию в спортивных мероприятиях. Начало мероприятия в 9:00.

Заплывы организованы сахалинской федерацией триатлона в партнёрстве со спортшколой водных видов спорта при поддержке регионального центра спортивной подготовки.

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