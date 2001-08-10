На Сахалине впервые провели региональные соревнования по спортивной аэробике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось первенство области по спортивной аэробике. В нем приняли участие 45 атлеток в возрасте от 5 до 14 лет. Пока это самые крупные соревнования по этому виду спорта, проводимые на Сахалине - федерация спортивной аэробики зарегистрирована всего несколько месяцев назад – в конце 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Эти состязания для аэробисток – это, в первую очередь, проверка навыков, освоенных за время обучения. В своих индивидуальных выступлениях спортсменки демонстрировали упражнения на силу, гибкость, гимнастические прыжки и шаги под музыкальное сопровождение.