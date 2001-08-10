Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 8 по 10 апреля в Уссурийске состоялся традиционный дальневосточный футбольный турнир «Уссурийская Весна». В этом году в соревнованиях принимали участие футболисты 2010-2011 г.р. Помимо островной команды «Сахалин-2010» (тренер Антон Бучинский), в турнире сыграли коллективы из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Находки, рассказали ТИА "Острова" в спортивной школе "Сахалин".
На первом этапе команды были разделены на две группы. В группу «А» попали Локомотив-2010, СКА-2010, Динамо-2011, Спартак и КСШОР. В группе «Б» путевку в плей-офф разыгрывали футболисты команд Сахалин-2010, Динамо-2010, Океан, СКА-2011 и Локомотив-2011.
Групповой этап для сахалинцев стартовал с минимального поражения от команды «Динамо-2010» (Владивосток). В следующей игре гол Никиты Черкасова принес островной команде минимальную победу над Океаном из Находки. В третьем матче группового этапа «Сахалин-2010» и «СКА-2011» не смогли выявить победителя – финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью. В заключительном матче группы подопечные Антона Бучинского устроили голевую феерию, забив в ворота «Локомотива-2011» из Уссурийска девять безответных мячей. Хет-триками отметились Ярослав Королёв и Дмитрий Решетов, по мячу забили Олег Осипов, Иван Купин и Дмитрий Попов.
Набрав семь очков в группе «Сахалин-2010» вышли в полуфинал турнира, где встречались с хабаровским «СКА-2010». Игра получилась напряженной и боевой, поэтому голевая ничья в основное время оказалась закономерным результатом – 1:1. На первых минутах «Сахалин-2010» вышли вперед благодаря голу Ярослава Королёва, но хабаровские футболисты смогли этот гол отквитать. Судьбу путевки в финал решила послематчевая серия пенальти, в которой сильнее оказались сахалинцы – 6:5. Великолепную реакцию в этой серии продемонстрировал Влас Краснофф, вратарь «Сахалин-2010», которому удалось сделать решающие сейвы в серии послематчевых ударов.
В финале «Уссурийской Весны» футболисты «Сахалин-2010» встретились вновь с «Динамо-2010». В этой игре островным футболистам удалось взять реванш за матч группового этапа и минимально обыграть соперника. Благодаря забитому мячу Олега Осипова команда «Сахалин-2010» стала победителем футбольного турнира «Уссурийская Весна-2022».
По итогам турнира организаторы отметили лучших футболистов.
Лучшим игроком в команде «Сахалин-2010» был признан Иван Купин. Лучшим вратарем турнира признан Влас Краснофф. А Дмитрий Решетов стал лучшим игроком турнира.
— Это большая и важная победа для моих футболистов. Они к этому долго шли. Спасибо большое ребятам за самоотдачу и уверенность в своих силах, которые помогли нам завоевать главный кубок «Уссурийской Весны», - сказал Антон Бучинский, тренер команды «Сахалин-2010».
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