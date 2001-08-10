На Сахалине впервые пройдёт областное первенство по спортивной аэробике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по спортивной аэробике пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соревнования в островном регионе состоятся впервые. Федерация спортивной аэробики зарегистрирована всего несколько месяцев назад – в конце 2021 года.

Состязания соберут около 40 спортсменок в возрастных категориях 6-8, 9-11 и 12-14 лет.

Первенство пройдёт в формате индивидуальных выступлений. Участницам предстоит продемонстрировать набор обязательных элементов, включающий упражнения на силу, гибкость, гимнастические прыжки и шаги под музыкальное сопровождение.

- По итогам соревнований мы отберём сильнейших спортсменок, которые попадут в областную сборную команду и отправятся на межрегиональные соревнования во Владивосток с 4 по 6 июня этого года, - поделилась подробностями руководитель областной федерации спортивной аэробики Маргарита Черноусова.

Первенство Сахалинской области пройдёт 10 апреля по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького 7/3, СШ по волейболу. Парад открытия в 11:30.