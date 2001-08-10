Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
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14:18, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые пройдёт областное первенство по спортивной аэробике

На Сахалине впервые пройдёт областное первенство по спортивной аэробике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по спортивной аэробике пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соревнования в островном регионе состоятся впервые. Федерация спортивной аэробики зарегистрирована всего несколько месяцев назад – в конце 2021 года.

Состязания соберут около 40 спортсменок в возрастных категориях 6-8, 9-11 и 12-14 лет.

Первенство пройдёт в формате индивидуальных выступлений. Участницам предстоит продемонстрировать набор обязательных элементов, включающий упражнения на силу, гибкость, гимнастические прыжки и шаги под музыкальное сопровождение.

- По итогам соревнований мы отберём сильнейших спортсменок, которые попадут в областную сборную команду и отправятся на межрегиональные соревнования во Владивосток с 4 по 6 июня этого года, - поделилась подробностями руководитель областной федерации спортивной аэробики Маргарита Черноусова.

Первенство Сахалинской области пройдёт 10 апреля по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького 7/3, СШ по волейболу. Парад открытия в 11:30.

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