Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
Сейчас 04:50
76,25|83,29|66,91
Сахалинские спасатели отправились на поиски рыбака в Долинском районе
17:31, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Главный тренер команды "Сахалинские Акулы" возглавил команду "АКМ" из Тульской области

Главный тренер команды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный тренер команды «Сахалинские Акулы» Дмитрий Крамаренко покинул островной коллектив и возглавил команду «АКМ» из Тульской области, выступающую в Чемпионате ВХЛ – второй по значимости Лиге в отечественном хоккее, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

Сахалинские хоккеисты провели под руководством Дмитрия Крамаренко весь сезон МХЛ 2021/2022 — команда заняла итоговое 16 место в своей конференции, набрав 36 очков.

Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» благодарит Дмитрия Александровича за его работу с молодыми игроками на Сахалине и желает успешного продолжения карьеры в новом клубе.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?