Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный тренер команды «Сахалинские Акулы» Дмитрий Крамаренко покинул островной коллектив и возглавил команду «АКМ» из Тульской области, выступающую в Чемпионате ВХЛ – второй по значимости Лиге в отечественном хоккее, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

Сахалинские хоккеисты провели под руководством Дмитрия Крамаренко весь сезон МХЛ 2021/2022 — команда заняла итоговое 16 место в своей конференции, набрав 36 очков.

Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» благодарит Дмитрия Александровича за его работу с молодыми игроками на Сахалине и желает успешного продолжения карьеры в новом клубе.