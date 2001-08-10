Сахалинцев наградили за популяризацию ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В министерстве спорта Сахалинской области прошло вручение благодарственных писем АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» за совместную работу по оздоровлению нации, а также привлечению граждан к занятиям физической культурой и спортом, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Хочу поблагодарить вас за большой вклад в проведение мероприятий, посвящённых 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Желаю вам не сбавлять темпов, ведь благодаря вашей работе, сахалинцев, вовлечённых в комплекс ГТО, становится больше год от года, - сказал ведущий советник департамента физической культуры и спорта областного минспорта Денис Осидулов.
В адрес министерства спорта поступило письмо от руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов Максима Денисова. Он поблагодарил за слаженную работу и личный вклад в популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Наград были удостоены руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Виктор Пальшин, инструкторы центра Геннадий Рахимов и Александра Толстихина, директор департамента физической культуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина и специалист департамента Татьяна Никифорова.
Также Геннадию Рахимову вручили удостоверение и золотой знак отличия ГТО десятой ступени.
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