Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2022
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12:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

"Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейная команда "Сахалинские Акулы" в новом сезоне получила на двух соперников больше - новыми участниками чемпионата МХЛ стали "Академия Михайлова-Юниор" (Тульская область) и "СКА-ГУОР Карелия" (Кондопога), рассказал ТИА "Острова" пресс-аташе ХК "Сахалинские Акулы".

"Академия Михайлова-Юниор» – команда из системы АКМ (Тульская область). Академия действует с 2018 года. За это время в структуре появились команды МХЛ и ВХЛ. "Академия Михайлова" на протяжении двух сезонов выступает в Западной конференции МХЛ.

Команда "СКА-ГУОР Карелия" создана на базе Государственного училища олимпийского резерва Кондопоги в 2019 году. Три сезона команда выступала в НМХЛ.

В Западной конференции МХЛ, где выступают "Акулы", теперь выступит 18 команд. Всего в новом сезоне МХЛ сыграют 35 команд. Конференции будут разделены на "Золотой" и "Серебряный" дивизионы по уровню выступления команд – "Сахалинские Акулы" сыграют в "Серебряном".

- В 14 сезоне МХЛ состав дивизионов будет сформирован по новой схеме проведения регулярного чемпионата, - рассказал вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. - Обе конференции будут разделены на два дивизиона – "Золотой" и "Серебряный". Борьба в регулярном чемпионате теперь будет вестись не только за плей-офф, но и за девятое место, которое даёт право играть в "Золотом" дивизионе на будущий сезон.

Команды, которые заняли первое, второе и третье места в "Серебряном" дивизионе получат шансы побороться за плей-офф. Новая схема позволит сократить количество матчей для каждой команды и увеличить их значимость. Все команды предоставили в Лигу необходимые документы, мы с нетерпением ждём начала нового сезона. Уверен, что он получится увлекательным и ярким.

Все участники Чемпионата МХЛ сезона 2022/2023

Запад

«Академия Михайлова» (Тульская область)
«Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область)
«Алмаз» (Череповец)
«Амурские Тигры» (Хабаровск)
«Красная Армия» (Москва)
«Крылья Советов» (Москва)
«Локо» (Ярославль)
МХК «Атлант» (Московская область)
МХК «Динамо-Москва» (Москва)
МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)
МХК «Спартак» (Москва)
«Русские Витязи» (Чехов)
«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)
«СКА-1946» (Санкт-Петербург)
«СКА-Варяги» (Ленинградская область)
«СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)
«Тайфун» (Приморский Край)
ХК «Капитан» (Ступино)

Восток

«Авто» (Екатеринбург)
«Белые Медведи» (Челябинск)
«Ирбис» (Казань)
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
«Ладья» (Тольятти)
«Локо-76» (Ярославль)
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
МХК «Молот» (Пермь)
«Омские Ястребы» (Омск)
«Реактор» (Нижнекамск)
«Сарматы» (Оренбург)
«Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)
«Спутник» (Альметьевск)
«Стальные Лисы» (Магнитогорск)
«Толпар» (Уфа)
«Тюменский Легион» (Тюмень)
«Чайка» (Нижний Новгород)

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