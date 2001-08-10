"Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейная команда "Сахалинские Акулы" в новом сезоне получила на двух соперников больше - новыми участниками чемпионата МХЛ стали "Академия Михайлова-Юниор" (Тульская область) и "СКА-ГУОР Карелия" (Кондопога), рассказал ТИА "Острова" пресс-аташе ХК "Сахалинские Акулы".

"Академия Михайлова-Юниор» – команда из системы АКМ (Тульская область). Академия действует с 2018 года. За это время в структуре появились команды МХЛ и ВХЛ. "Академия Михайлова" на протяжении двух сезонов выступает в Западной конференции МХЛ.

Команда "СКА-ГУОР Карелия" создана на базе Государственного училища олимпийского резерва Кондопоги в 2019 году. Три сезона команда выступала в НМХЛ.

В Западной конференции МХЛ, где выступают "Акулы", теперь выступит 18 команд. Всего в новом сезоне МХЛ сыграют 35 команд. Конференции будут разделены на "Золотой" и "Серебряный" дивизионы по уровню выступления команд – "Сахалинские Акулы" сыграют в "Серебряном".

- В 14 сезоне МХЛ состав дивизионов будет сформирован по новой схеме проведения регулярного чемпионата, - рассказал вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. - Обе конференции будут разделены на два дивизиона – "Золотой" и "Серебряный". Борьба в регулярном чемпионате теперь будет вестись не только за плей-офф, но и за девятое место, которое даёт право играть в "Золотом" дивизионе на будущий сезон.

Команды, которые заняли первое, второе и третье места в "Серебряном" дивизионе получат шансы побороться за плей-офф. Новая схема позволит сократить количество матчей для каждой команды и увеличить их значимость. Все команды предоставили в Лигу необходимые документы, мы с нетерпением ждём начала нового сезона. Уверен, что он получится увлекательным и ярким.

Все участники Чемпионата МХЛ сезона 2022/2023

Запад

«Академия Михайлова» (Тульская область)

«Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область)

«Алмаз» (Череповец)

«Амурские Тигры» (Хабаровск)

«Красная Армия» (Москва)

«Крылья Советов» (Москва)

«Локо» (Ярославль)

МХК «Атлант» (Московская область)

МХК «Динамо-Москва» (Москва)

МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

МХК «Спартак» (Москва)

«Русские Витязи» (Чехов)

«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург)

«СКА-Варяги» (Ленинградская область)

«СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)

«Тайфун» (Приморский Край)

ХК «Капитан» (Ступино)

Восток

«Авто» (Екатеринбург)

«Белые Медведи» (Челябинск)

«Ирбис» (Казань)

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)

«Ладья» (Тольятти)

«Локо-76» (Ярославль)

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)

МХК «Молот» (Пермь)

«Омские Ястребы» (Омск)

«Реактор» (Нижнекамск)

«Сарматы» (Оренбург)

«Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)

«Спутник» (Альметьевск)

«Стальные Лисы» (Магнитогорск)

«Толпар» (Уфа)

«Тюменский Легион» (Тюмень)

«Чайка» (Нижний Новгород)