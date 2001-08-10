"Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейная команда "Сахалинские Акулы" в новом сезоне получила на двух соперников больше - новыми участниками чемпионата МХЛ стали "Академия Михайлова-Юниор" (Тульская область) и "СКА-ГУОР Карелия" (Кондопога), рассказал ТИА "Острова" пресс-аташе ХК "Сахалинские Акулы".
"Академия Михайлова-Юниор» – команда из системы АКМ (Тульская область). Академия действует с 2018 года. За это время в структуре появились команды МХЛ и ВХЛ. "Академия Михайлова" на протяжении двух сезонов выступает в Западной конференции МХЛ.
Команда "СКА-ГУОР Карелия" создана на базе Государственного училища олимпийского резерва Кондопоги в 2019 году. Три сезона команда выступала в НМХЛ.
В Западной конференции МХЛ, где выступают "Акулы", теперь выступит 18 команд. Всего в новом сезоне МХЛ сыграют 35 команд. Конференции будут разделены на "Золотой" и "Серебряный" дивизионы по уровню выступления команд – "Сахалинские Акулы" сыграют в "Серебряном".
- В 14 сезоне МХЛ состав дивизионов будет сформирован по новой схеме проведения регулярного чемпионата, - рассказал вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. - Обе конференции будут разделены на два дивизиона – "Золотой" и "Серебряный". Борьба в регулярном чемпионате теперь будет вестись не только за плей-офф, но и за девятое место, которое даёт право играть в "Золотом" дивизионе на будущий сезон.
Команды, которые заняли первое, второе и третье места в "Серебряном" дивизионе получат шансы побороться за плей-офф. Новая схема позволит сократить количество матчей для каждой команды и увеличить их значимость. Все команды предоставили в Лигу необходимые документы, мы с нетерпением ждём начала нового сезона. Уверен, что он получится увлекательным и ярким.
Все участники Чемпионата МХЛ сезона 2022/2023
Запад
«Академия Михайлова» (Тульская область)
«Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область)
«Алмаз» (Череповец)
«Амурские Тигры» (Хабаровск)
«Красная Армия» (Москва)
«Крылья Советов» (Москва)
«Локо» (Ярославль)
МХК «Атлант» (Московская область)
МХК «Динамо-Москва» (Москва)
МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)
МХК «Спартак» (Москва)
«Русские Витязи» (Чехов)
«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)
«СКА-1946» (Санкт-Петербург)
«СКА-Варяги» (Ленинградская область)
«СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)
«Тайфун» (Приморский Край)
ХК «Капитан» (Ступино)
Восток
«Авто» (Екатеринбург)
«Белые Медведи» (Челябинск)
«Ирбис» (Казань)
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
«Ладья» (Тольятти)
«Локо-76» (Ярославль)
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
МХК «Молот» (Пермь)
«Омские Ястребы» (Омск)
«Реактор» (Нижнекамск)
«Сарматы» (Оренбург)
«Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)
«Спутник» (Альметьевск)
«Стальные Лисы» (Магнитогорск)
«Толпар» (Уфа)
«Тюменский Легион» (Тюмень)
«Чайка» (Нижний Новгород)
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:59 31 Марта На Сахалине состоялось тактическое учение с использованием "Урагана"
11:12 31 Марта 1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
15:13 31 Марта 1 апреля в Южно-Сахалинске стартует кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год
18:21 31 Марта 120 школьников из отдаленных районов увидели достопримечательности столицы Сахалина
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
Выбор редакции
- 16:53 Вчера Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
- 12:41 Вчера "Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ
- 16:25 5 Апреля В Южно-Сахалинске прошел муниципальный этап чемпионата "BabySkills"
- 12:24 31 Марта Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?