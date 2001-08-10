Сахалинцы сразятся на VI турнире по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VI турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика А.Ю. Фомина пройдёт в Южно-Сахалинске 9 и 10 апреля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В борьбу за звание сильнейших на соревнованиях вступят спортсмены в возрастных группах от 8 до 17 лет, а также 18 и старше. Команды представят областные федерации рукопашного боя, армейского рукопашного боя, кудо и самбо, военно-спортивные клубы «Буесть», «Ратник» и «Викинг», 68-й армейский корпус. Также выступят команды из Охинского, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Корсаковского и Поронайского районов, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв.
9 апреля пройдут предварительные поединки. Начало в 10:00 по адресу: ул. Горького 7/1, СШОР по греко-римской борьбе. 10 апреля в 11:00 состоится торжественный парад открытия турнира и финальные сражения. Команда-победитель получит кубок Героя России А.Ю. Фомина.
Алексей Юрьевич Фомин проживал в посёлке Дачное с 1990 года, учился в школе села Соловьёвка Корсаковского района. По окончанию школы поступил и закончил военное училище. Будучи лейтенантом, участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа, где во главе разведвзвода разблокировал большую группировку наших войск, попавших в окружение бандформирований, за что указом президента РФ от 30-го декабря 1999 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
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