Сахалинцев приглашают на региональное первенство по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортшкола водных видов спорта приглашает спортсменов, любителей и ветеранов спорта принять участие в первенстве Сахалинской области по плаванию среди жителей региона в категории "Мастерс". Соревнования пройдут 9 апреля в 11:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Для участия в первенстве организаторы приглашают пловцов в возрасте от 25 до 85 лет и старше. Им предстоит соревноваться в заплывах на 50 метров вольным стилем.

Победителей и участников первенства ждут подарки.

Место проведения: водно-оздоровительный комплекс Аква-Сити (Южно-Сахалинск, Мира, 470).

Заявки принимаются по телефону: 556-776