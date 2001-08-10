Сахалинка в составе сборной ДФО завоевала бронзу на чемпионате России по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объединенная команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов заняла третье место в женской эстафете чемпионата России по биатлону. Островной регион в составе сборной на соревнованиях представляла воспитанница СШОР зимних видов спорта, спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Батманова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Судя по реакции, которую Батманова дала в интервью после финиша корреспонденту championat.com, команда не ожидала попасть в тройку – стрельба у девушек была лучшей среди всех команд в гонке, но скорость не позволяла быть в явных лидерах. Вырваться вперед дальневосточным биатлонисткам помогли ошибки соперниц и один дополнительный патрон.

На последнем этапе нас спасла Анна Никулина. Каким образом она это сделала, я даже не знаю. Я передала ей этап, пошла заминаться, анализировать гонку. А тут мне говорят: «Бери номер, одевайся» — «Зачем? Ещё раз бежать?» — «Иди на награждение встречать» Она едет третьей, а я думаю: «Обалдеть!» — рассказала представительница Сахалинской области.

Золотые медали чемпионата завоевала сборная ХМАО-ЮГРА. Серебряными призерами стали спортсменки, представляющие Свердловскую область.

Биатлонистка Анастасия Батманова входит в состав кандидатов в спортивные сборные команды РФ.