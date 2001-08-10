Тихоокеанское
информационное агентство
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16:29, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские горнолыжники завершат соревновательный сезон

Сахалинские горнолыжники завершат соревновательный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Закрытие соревновательного горнолыжного сезона на СТК "Горный воздух" ознаменуется сразу тремя спортивными событиями, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

2 апреля на трассе "Спортивная" 50 сильнейших спортсменов вступят в финальную борьбу за Кубок Сахалинской области и Кубок региональной федерации горнолыжного спорта. Атлеты покажут свои силы в гигантском слаломе. Первые старты пройдут в 9:00, вторые - в 11:30.

3 числа в 9:00 на трассе «Запад» состоятся региональные соревнования по горнолыжному спорту на призы СТК "Горный воздух", которые традиционно завершают сезон у спортсменов. Старты соберут 64 горнолыжника, которым предстоит выступить в командной гонке. В каждой команде четыре человека - два мужчины и две женщины. По итогам соревнований победителями будет вручен кубок «Горного воздуха».

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