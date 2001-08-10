Сахалинские горнолыжники завершат соревновательный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Закрытие соревновательного горнолыжного сезона на СТК "Горный воздух" ознаменуется сразу тремя спортивными событиями, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

2 апреля на трассе "Спортивная" 50 сильнейших спортсменов вступят в финальную борьбу за Кубок Сахалинской области и Кубок региональной федерации горнолыжного спорта. Атлеты покажут свои силы в гигантском слаломе. Первые старты пройдут в 9:00, вторые - в 11:30.

3 числа в 9:00 на трассе «Запад» состоятся региональные соревнования по горнолыжному спорту на призы СТК "Горный воздух", которые традиционно завершают сезон у спортсменов. Старты соберут 64 горнолыжника, которым предстоит выступить в командной гонке. В каждой команде четыре человека - два мужчины и две женщины. По итогам соревнований победителями будет вручен кубок «Горного воздуха».