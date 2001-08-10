Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейная команда «Кристалл-2007» из одноименной спортивной школы в Южно-Сахалинске отправилась на учебно-тренировочные сборы в Сочи. С 1 по 24 апреля на базе центра «Сириус» сахалинские хоккеисты будут заниматься под руководством титулованных тренеров и спортсменов по интенсивной программе, организованной Федерацией хоккея России, рассказали ТИА "Острова" в спорт-школе "Кристалл".
В рамках образовательной смены в «Сириусе» хоккеисты завершат выступление на первенстве ДФО – контрольные игры турнира включены в структуру программы подготовки. Таким образом, участие в образовательной смене наряду с сахалинскими спортсменами примут хоккеисты из Хабаровска, Читы, Владивостока, Благовещенска и Свободного – все те, кто являются участниками первенства ДФО среди юношей до 15 лет.
- Наши хоккеисты являются двукратными победителями Всероссийского турнира «Золотая шайба», золотыми и серебряными призерами первенства ДФО, а также имеют опыт выступления на первенстве сборных команд федеральных округов. Хоккеисты разных возрастных групп «Кристалла» посещали образовательный центр «Сириус» в общей сложности трижды. Конкретно этот состав команды отправится туда впервые, – рассказывают в спортивной школе.
Программа подготовки на базе «Сириуса» включает в себя теоретические, практические занятия и мастер-классы под руководством известных специалистов, экспертов и заслуженных тренеров России по хоккею. В заключение сборов хоккеисты продемонстрируют полученные навыки и мастерство в контрольных играх.
Главной целью образовательной смены в «Сириусе» по хоккею является просмотр и дальнейший отбор кандидатов в юниорскую сборную команду России U16 из числа спортсменов, участвующих в первенстве России в сезоне 2021/2022 гг.
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