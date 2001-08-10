Сахалинские летающие лыжники завоевали бронзу чемпионата России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы заняли третье место в командных соревнованиях чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина. Состязания прошли на комплексе трамплинов "Аист" в Нижнем Тагиле и собрали 40 спортсменов из 10 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Честь Сахалинской области отстаивали воспитанники СШОР зимних видов спорта Артём Мясников, Никита Лобода, Максим Колобов и Александр Баженов.

По итогам стартов на трамплине К-120 островная команда поднялась на третью ступень пьедестала, набрав 228,1 балла. На втором месте расположились нижегородские спортсмены с 252,5 балла. Победу одержали представители Свердловской области, заработав 298,5 балла.