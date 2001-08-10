Три сахалинских борца завоевали путевки на первенство России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Комсомольске-на-Амуре состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. На ковре спортивного комплекса "Орлан" боролись юноши до 16 лет, рассказали ТИА "Острова" в регионалном министерстве спорта.

Среди участников состязаний были представители островного региона. Им удалось завоевать пять медалей.

Серебряными призерами первенства стали воспитанники спортивной школы Охи (тренер Владимир Федосов) Рустам Голинский (весовая категория до 38 кг) и Владислав Гаврилов (до 52 кг), а также воспитанник СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Нуржигит Яхияев. Подопечный тренера Батраза Кундухова и Павла Ким занял второе место в весовой категории до 75 кг.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Дмитрий Шурин из Южно-Сахалинска (до 68 кг; тренеры Хон У Сик и Эдуард Зарюта) и Матвей Диордиев из Анивы (до 75 кг; тренер Олег Накагава).

По итогам соревнований Рустам Голинский, Владислав Гаврилов и Нуржигит Яхияев завоевали путевки на первенство России среди юношей до 16 лет. Теперь им предстоит подготовка к ответственным стартам, которые пройдут в конце апреля в Уфе.