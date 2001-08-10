Тихоокеанское
информационное агентство
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16:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 3600 сахалинцев выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

Более 3600 сахалинцев выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На коллегии областного минспорта по итогам 2021 года подвели итоги реализации в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), рассказали ятиа "Острова" в региональном минспорте.

На территории региона на сегодняшний день функционирует 21 центр тестирования.

В ушедшем году во всех районах области прошли около 300 мероприятий по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО, а также муниципальные этапы зимнего фестиваля ГТО, фестиваля среди обучающихся образовательных организаций, семейных команд и трудовых коллективов.

В 2020-м году к движению ГТО присоединились более 8 тыс. сахалинцев и курильчан. Из них 3602 человека выполнили нормативы на знаки отличия. Для сравнения в 2020-м году значкистами стали 1321 человек.

Среди людей с инвалидностью к комплексу присоединились 28 человек. Все они выполнили нормативы на знаки отличия: 12 – на золото, 6 – на серебро и 10 – на бронзу.

В общероссийском рейтинге регионов ВФСК «ГТО» Сахалинская область шагнула с 39 на 37 место.

Заключительным мероприятием года стало участие островной сборной команды во Всероссийском фестивале «Игры ГТО» в Белгороде. Его участниками стали 43 региона России. В командном зачете сахалинская сборная вошла в десятку лучших, заняв седьмое место.

- В соответствии с областной отраслевой госпрограммой, в 2021 году нормативы ГТО на знаки отличия должны были выполнить 50% участников. Этого показателя смогли достичь лишь восемь городских округов. Это Невельский, Долинский, Охинский, Поронайский, Холмский, Южно-Курильский, Курильский районы и Южно-Сахалинск. В этом году муниципалитетам предстоит проанализировать свою работу и увеличить показатель до 51%, - резюмировал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

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