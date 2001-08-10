Более 3600 сахалинцев выполнили нормативы ГТО на знаки отличия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На коллегии областного минспорта по итогам 2021 года подвели итоги реализации в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), рассказали ятиа "Острова" в региональном минспорте.
На территории региона на сегодняшний день функционирует 21 центр тестирования.
В ушедшем году во всех районах области прошли около 300 мероприятий по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО, а также муниципальные этапы зимнего фестиваля ГТО, фестиваля среди обучающихся образовательных организаций, семейных команд и трудовых коллективов.
В 2020-м году к движению ГТО присоединились более 8 тыс. сахалинцев и курильчан. Из них 3602 человека выполнили нормативы на знаки отличия. Для сравнения в 2020-м году значкистами стали 1321 человек.
Среди людей с инвалидностью к комплексу присоединились 28 человек. Все они выполнили нормативы на знаки отличия: 12 – на золото, 6 – на серебро и 10 – на бронзу.
В общероссийском рейтинге регионов ВФСК «ГТО» Сахалинская область шагнула с 39 на 37 место.
Заключительным мероприятием года стало участие островной сборной команды во Всероссийском фестивале «Игры ГТО» в Белгороде. Его участниками стали 43 региона России. В командном зачете сахалинская сборная вошла в десятку лучших, заняв седьмое место.
- В соответствии с областной отраслевой госпрограммой, в 2021 году нормативы ГТО на знаки отличия должны были выполнить 50% участников. Этого показателя смогли достичь лишь восемь городских округов. Это Невельский, Долинский, Охинский, Поронайский, Холмский, Южно-Курильский, Курильский районы и Южно-Сахалинск. В этом году муниципалитетам предстоит проанализировать свою работу и увеличить показатель до 51%, - резюмировал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:06 24 Марта В Южно-Сахалинске пропал подросток
18:10 21 Марта Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки
13:25 21 Марта В Южно-Сахалинске появится еще несколько кольцевых развязок
14:09 21 Марта 22 марта в Южно-Сахалинске заработает тренировочная площадка по подаче заявления в первый класс
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
Выбор редакции
- 11:21 Вчера В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
- 10:40 23 Марта Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
- 18:10 21 Марта Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки
- 10:37 18 Марта Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит "Утро Родины"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?