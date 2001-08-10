Более 3600 сахалинцев выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На коллегии областного минспорта по итогам 2021 года подвели итоги реализации в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), рассказали ятиа "Острова" в региональном минспорте.

На территории региона на сегодняшний день функционирует 21 центр тестирования.

В ушедшем году во всех районах области прошли около 300 мероприятий по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО, а также муниципальные этапы зимнего фестиваля ГТО, фестиваля среди обучающихся образовательных организаций, семейных команд и трудовых коллективов.

В 2020-м году к движению ГТО присоединились более 8 тыс. сахалинцев и курильчан. Из них 3602 человека выполнили нормативы на знаки отличия. Для сравнения в 2020-м году значкистами стали 1321 человек.

Среди людей с инвалидностью к комплексу присоединились 28 человек. Все они выполнили нормативы на знаки отличия: 12 – на золото, 6 – на серебро и 10 – на бронзу.

В общероссийском рейтинге регионов ВФСК «ГТО» Сахалинская область шагнула с 39 на 37 место.

Заключительным мероприятием года стало участие островной сборной команды во Всероссийском фестивале «Игры ГТО» в Белгороде. Его участниками стали 43 региона России. В командном зачете сахалинская сборная вошла в десятку лучших, заняв седьмое место.

- В соответствии с областной отраслевой госпрограммой, в 2021 году нормативы ГТО на знаки отличия должны были выполнить 50% участников. Этого показателя смогли достичь лишь восемь городских округов. Это Невельский, Долинский, Охинский, Поронайский, Холмский, Южно-Курильский, Курильский районы и Южно-Сахалинск. В этом году муниципалитетам предстоит проанализировать свою работу и увеличить показатель до 51%, - резюмировал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.