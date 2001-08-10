В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное закрытие зимнего сезона регионального проекта «Лыжи в школу» состоялось на горе Парковая в Южно-Сахалинске. Проект существует уже шесть лет, в нем ежегодно принимают участие школьники со всего региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Учащиеся 1-4 классов занимаются по направлениям сноуборд и горные лыжи с инструкторами абсолютно бесплатно. Проект направлен на оздоровление детей и популяризацию здорового образа жизни.

- Я приветствую всех участников нашего регионального проекта! В этом году мы закрываем сезон веселыми стартами и надеюсь, что в следующем нас будет еще больше. Как представитель спортивной школы, я желаю, чтобы ваше увлечение лыжами и сноубордом в дальнейшем переросло в настоящий профессиональный спорт, - поприветствовала участников эстафет заместитель директора СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Людмила Рубина.

В спортивном празднике приняли участие юные спортсмены из 13 школ города Южно-Сахалинска и школы №1 города Холмска. Командам предстояло по очереди пройти полосу препятствий из семи различных испытаний. Тренера, по совместительству судьи, фиксировали время прохождения командами каждого участка. По итогам набранных баллов были выявлены самые сильные и быстрые команды.

- В этом году мы начали сезон немного позже из-за погодных условий. Всего в проекте участвовали двенадцать школ, а также дети из школ города Невельска, Холмска и Горнозаводска, это порядка 390 детей. Ребята занимались один раз в неделю и получали навыки освоения горных лыж на горе Парковая. Также стартовал пилотный проект «Сноуборд в школу». Еще одна группа у нас занималась на Горном Воздухе в дисциплине параллельный сноуборд, - рассказала менеджер проекта «Лыжи в школу», инструктор-методист СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Жанна Платонова.

По результатам соревнований сильнейшей стала команда Кадетской школы города Южно-Сахалинска. Второе место заняли ученики школы №32 областного центра, третье место заняла команда школы №26 Южно-Сахалинска.

- Отличное мероприятие, и дети довольны, везде поучаствовали и заняли второе место. Мне нравится этот проект, так как лыжи и сноуборд являются неотъемлемыми видами спорта на Сахалине. Замечательно, что детям дают возможность бесплатно обучаться, так как не у всех есть возможность посещать секции, спасибо организаторам и партнерам, – поделилась учитель начальных классов школы №32 Дарья Панкстьянова.

Проект «Лыжи в школу» стартовал в Сахалинской области в 2016 году и набирает обороты с каждым годом. Всего в проекте задействовано порядка 10 тысяч ребят из 27 школ области.