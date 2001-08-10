09:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Учебно-тренировочный центр "Восток" приглашает жителей Южно-Сахалинска на день открытых дверей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эту субботу, 26 марта, сахалинцев и гостей региона приглашают в Учебно-тренировочный центр «Восток» на день открытых дверей фитнес-центра «Восток» и презентацию проекта "Соковыжималка", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
В этот день состоится бесплатная открытая джампинг-тренировка на специальных шестиугольных батутах и силовая фитнес-тренировка «Body sculpt» для гармоничного развития всего тела.
Также гостей ждёт знакомство с тренерами, площадками фитнес-центра и умными тренажерами марки TechnoGym.
Мероприятие пройдёт на втором этаже главного здания УТЦ "Восток" с 12:00 до 16:00.
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