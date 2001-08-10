Сахалинцы выступят на чемпионате и первенстве России по савату
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены отправились на чемпионат и первенство России по савату. Соревнования пройдут с 25 по 27 марта в Санкт-Петербурге и соберут несколько сотен спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островной регион на турнире представят четверо бойцов – призёр первенства мира 2021 года Кирилл Автаев из Охи, его земляк, финалист первенства России в дисциплине «комба» 2021 года Дмитрий Ерошенков, южносахалинец, победитель первенства мира 2019 года в дисциплине «ассо» Максим Вершинин, а также бронзовый призёр первенства России 2021 года в дисциплине «комба» Исламбек Режабалиев из Южно-Сахалинска. Сопровождает команду руководитель охинского отделения савата Роман Наумов.
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