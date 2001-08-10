Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2022
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12:39, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Камчатке стартовал чемпионат России по горным лыжам

На Камчатке стартовал чемпионат России по горным лыжам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту на горе Морозной в городе Елизово начались. В них принимают участие 120 спортсменов, сообщает ИА "Кам 24". Первый день чемпионата планировали на субботу, 26 марта, однако расписание пришлось изменить из-за надвигающегося циклона.

По данным краевого правительства, в соревнованиях участвуют 120 спортсменов, 74 мужчины и 49 женщин из 15 регионов России. Сегодня спортсмены выступят в дисциплине "слалом-гигант". В пятницу состоятся соревнования в дисциплине "слалом".

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