В Южно-Сахалинске прошли соревнования младшеклассников в рамках проекта "Лыжи в школу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице учащиеся начальных классов веселыми эстафетами отметили закрытие сезона в рамках регионального проекта "Лыжи в школу", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала куратор проекта, инструктор-методист ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» Жанна Платонова, в мероприятии на горе Парковой приняли участие более 20 младшеклассников из 13 образовательных учреждений Южно-Сахалинска и Холмска. Это дети, которые в течение зимнего сезона посещали занятия в рамках проекта «Лыжи в школу».
Ребятам предстояло пройти несколько испытаний: бег в мешках, бег в больших надувных ботинках (мега кедах), командные лыжи, прыжки на мяче, тоннель-рукав и ряд других.
- Понравилось как ребята скакали на надувной лошади. Очень здорово. Так болели за нашу команду, что самим жарко стало! - поделилась впечатлениями ученица Кадетской школы Мира Кожевникова.
По итогам соревнований первое место заняла команда Кадетской школы, второе — школа №32, третье — школа №26. Победителей наградили кубками и медалями. Все участники эстафеты получили грамоты.
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