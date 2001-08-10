Около 300 тысяч сахалинцев занимаются спортом на регулярной основе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области провели итоговое заседание коллегии. На встрече руководители и специалисты ведомства отчитались об итогах работы за 2021 год и поставили задачи на 2022-й, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Одной из важных тем заседания стала вовлеченность сахалинцев и курильчан в занятия физкультурой и спортом. Министр спорта Артем Подшивалов, отметил, что поставленная задача - к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 % – выполняется успешно.

- По итогам 2021 доля таких граждан составила 61,7% (или 276,5 тысяч человек), при общей численности более 450 тысяч, - рассказал министр. - Для достижения поставленных целей необходимо продолжить создавать условия для ведения здорового образа жизни всем категориям граждан, вовлекать в спортивно-соревновательную деятельность людей разных возрастов – от воспитанников детских садов до пенсионеров.

В ушедшем году проведено 458 мероприятий, в которых приняли участие более 43 тысяч человек. Большая часть проводилась в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт - норма жизни».

- Конечно, сложные события 2020-2021 годов серьёзно затронули сферу физической культуры и спорта, но это время прошло, и мы двигаемся вперед! Продолжаем активно развивать и популяризировать массовый спорт. Каждый год показывает, что люди хотят заниматься спортом, это общий тренд, - добавил Артем Подшивалов.

Напомним, опрос развития сферы физической культуры и спорта находится на постоянном контроле Президента России Владимира Владимировича Путина и Правительства страны. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 6 октября 2020 года Президент отметил, что между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и, главное, продолжительности жизни абсолютно прямая связь. Регулярные занятия физической культурой и спортом должны стать не просто модой, а нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе.