Сахалинская область на 1 месте в ДФО по вовлеченности населения к занятиям спортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась коллегия министерства спорта Сахалинской области по итогам 2021 года и планам на 2022 год, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.
Открыл заседание главный федеральный инспектор по Сахалинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Иван Терентьев. В своем выступлении он затронул главные достижения 2021-го и начала 2022 года.
Иван Терентьев напомнил собравшимся о значимых международных соревнованиях, которые были проведены в Южно-Сахалинске в 2021 году. В частности, он остановился на этапе Кубка Дальнего Востока по горнолыжному спорту, участниками которого стали 180 спортсменов из 13 стран.
Отметил Иван Николаевич и высокое качество работы по организации подготовки российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.
Среди спортсменов главный федеральный инспектор выделил Софию Надыршину, Анну Кожинову и Всеволода Щеглова.
- Я хочу поблагодарить областное министерство спорта за работу. Особое внимание оно уделяет вовлечению в занятия спортом представителей среднего и старшего возраста, а также сельского населения. К движению ГТО присоединились более 80 000 сахалинцев. В рейтинге среди субъектов ДФО по привлечению населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом по итогам 2021 года Сахалинская область уже традиционно занимает почетное первое место, - акцентировал внимание Иван Терентьев.
Также с приветственным словом выступили министр спорта островного региона Артём Подшивалов и председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.
Спикер законодательного органа власти остановился на главных задачах, которые предстоит решать в ближайшее время. Это завершение строительства уже начатых спортивных объектов. Кроме того, по его мнению, нужно вернуть прежние объемы финансирования спортивных федераций и спортивных школ.
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