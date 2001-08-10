В Южно-Сахалинске прошли соревнования по бегу на снегоступах и парабиатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись соревнования школьников по программе Специальной Олимпиады. Лучших определили в беге на снегоступах и в парабиатлоне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Местом проведения стало футбольное поле школы «Надежда» в Луговом. Дистанции выбрали с учетом возможностей атлетов: 25, 100, 300 и 600 метров.

Как рассказал судья соревнований, учитель физической культуры Алексей Власов, впервые бег на снегоступах в «Надежде» внедрили в учебный и тренировочный процесс в прошлом году, тогда же провели пробные соревнования. Это один их самых молодых видов адаптивного спорта. Многие люди с особенностями развития не в состоянии освоить технику лыжного хода. А вот бег на компактных приспособлениях из пластика детям с ментальными и физическими нарушениями подходит хорошо.

В этом году состязания вышли на новый уровень: к команде из «Надежды» присоединились воспитанники адаптивных отделений школ летних видов спорта и восточных единоборств Южно-Сахалинска, а также спортсмены из Долинска.

- Мы очень надеемся, что наши соревнования станут традиционными и объединят атлетов из разных муниципальных образований, - сказал Алексей Власов.

Мероприятие стало не только масштабнее по количеству участников — около 100 человек, но и пополнилось новой дисциплиной — бег на снегоступах/парабиатлон со стрельбой из лазерных винтовок.

Ребята помогали друг другу надеть снегоступы, эмоционально поддерживали во время забегов. Несмотря на падения, на то, что силы в некоторых случаях почти закончились в нескольких метрах от финиша, ни один из атлетов не сошел с дистанции. Занятия спортом для детей с инвалидностью — один из самых доступных способов включиться в обычную жизнь, общаться со сверстниками, выработать уверенность и проявить себя. Регулярные тренировки и подготовка к состязаниям закаляют тело и характер, укрепляют лидерские качества, развивают психические функции, умение концентрироваться на упражнении и доводить его до конца.

- Очень нравится заниматься спортом. К этим соревнованиям готовился, тренировался. Буду ждать хороших результатов, - поделился перед стартом ученик школы «Надежда» 17-летний Никита Бурик.

По результатам двух забегов на 600 метров Никита обошел соперников и взял золото на сложной дистанции. Для юноши этот учебный год в целом богат на медали: он также стал победителем в соревнованиях по легкой атлетике и в лыжной гонке.

Первые награждения прошли сегодня же на школьной линейке. Сладкие призы участникам подготовил благотворительный фонд «Улыбка ребенка».