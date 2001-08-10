Сахалинка завоевала бронзовую медаль Всероссийских соревнований в Уфе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Николая Попова. В соревнованиях принимали участие представители 17 регионов страны. Они боролись за путевки на первенство России, которое пройдет в Тюмени, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центр СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

- Традицию проведения соревнований памяти Николая Попова заложили в 1990-е годы. Затем мероприятие прекратило существование. Восемь лет назад турнир возродили и с каждым годом география и количество участников соревнований возрастает, - пояснили организаторы.

Островной регион на этих значимых состязаниях представляли воспитанники областной «СШ самбо и дзюдо» Юрий Мирошниченко и Сезимай Сыргабаева.

По итогам соревнований Сезимай Сыргабаева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

- Юрий Мирошниченко первую схватку выиграл. Но во второй травмировал плечо. Не смог нормально бороться дальше и проиграл. Сезимай Сыргабаева первую схватку выиграла. За выход в финал проиграла «удержанием». А схватку за третье место выиграла оценкой «иппон» (чистая победа), - рассказал тренер «СШ самбо и дзюдо» Рамазан Саадуев.