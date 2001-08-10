Сахалинские кикбоксеры завоевали медали чемпионата ДФО в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 марта в Хабаровске завершились крупные соревнования по кикбоксингу. Побороться за медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» приехали 250 спортсменов из городов Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского края, республики Саха Якутия, Бурятия, Сахалинской и Амурской области, а также Еврейского автономного округа, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Турнир проводился среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, в личном зачете по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.
Сахалинскую область на соревнованиях представила команда в составе 30 спортсменов.
По результатам проведенных поединков в копилке островной сборной шесть золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.
В числе золотых призеров Владимир Кудрин, Андрей Перекрестов, Дарья Крикова, Максим Ча, Никита Вотинцев и Даниил Струй.
Обладателями серебряных медалей стали Кирилл Зайковский, Александр Лепетун, Герман Николайчук и Вероника Политова.
Бронзовыми призерами стали Артем Базукин, Данила Грачиков, Дмитрий Козырев, Ярослав Шестаков, Анатолий Самарин и Вадим Новоглядов. Все спортсмены являются воспитанниками спортивной школы «Кристалл».
По итогам соревнований члены сборной команды Сахалинской области не только завоевали призовые места, но также удостоились специальных призов. Так, призы за волю к победе в виде телевизоров получили Шуну Челтушев и Евгений Ненашев.
– Наши спортсмены показали действительно сильную волю и красочный поединок с превосходящими их по силе и технике соперниками, – отметил тренер кикбоксеров «Кристалла» и президент региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин.
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