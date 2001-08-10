Сахалинские спортсмены выступят в зимних Паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский сноубордист Всеволод Щеглов, а также горнолыжники Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и островной регион примут участие в зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт». Состязания пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Состязания по горнолыжному спорту и сноуборду проведут в горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», рассказали ТИА "Острова" в паралимпийском комитете.
В рамках Игр пройдут соревнования, предусмотренные программой Паралимпийских зимних игр в Пекине. Это лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках и следж-хоккей. Помимо спортсменов из России, Беларуси, Армении и Таджикистана, в Играх также примут участие атлеты из Казахстана.
Поболеть за сахалинских спортсменов можно будет 18 марта, трансляцию стартов из Ханты-Мансийска проведут на канале Матч.ТВ.
Всеволод Щеглов сразится за победу в дисциплине банкед слалом в 11:25 по московскому времени (19:25 Ю-С), а горнолыжники Алексей Бугаев и Александр Алябьев выступят в дисциплине слалом 09:00 (17:00 Ю-С). Торжественная церемония открытия Игр состоится в 16:55 (00:55 Ю-С).
Напомним, за день до старта Паралимпийских игр в Пекине МПК принял решение об отстранении российских и белорусских паралимпийцев от участия. В связи с этим заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко объявил даты проведения Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», на которых выступят наши спортсмены.
Как ранее заявлял Вице-премьер, спортсмены не должны лишаться спортивного праздника, к которому они готовились несколько лет. По его поручению, размер вознаграждения победителям и призёрам Зимних Игр Паралимпийцев будет таким же, каким он планировался по итогам Игр в Пекине, – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую. Также будут сохранены выплаты тренерам и специалистам.
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