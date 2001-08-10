В Поронайске наградили победителей спартакиады на Кубок мэра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске назвали победителей и призеров ежегодной спартакиады на Кубок мэра среди предприятий, организаций и учреждений района. Награды самым спортивным трудовым коллективам по итогам спартакиады 2021 года вручил мэр округа Антон Карпуков.
В этом году в спортивном марафоне участвовала 21 команда. Спортсмены разных возрастов и профессий в течение всего прошлого года соревновались в десяти видах спорта: волейбол, баскетбол, мини-волейбол, бадминтон, лыжные гонки, шахматы, футбол, стрельба, плавание, настольный теннис. За победу и участие в каждом виде общая турнирная таблица пополнялась очками.
По итогам всех этапов первое место заняла команда спортивной школы Поронайска. Представители команды получили переходящий кубок спартакиады, который в течение года будет храниться в их учреждении. Серебряными призерами спартакиады стали спортсмены Администрации Поронайского городского округа, бронзовыми – команда «Локомотив», представляющая ОАО «РЖД». Лучшим руководителем по организации спортивно-массовой работы среди учреждений Поронайского городского округа стала заведующая детским садом №2 «Кораблик» Татьяна Щербакова.
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