Восемь игроков покидают команду "Сахалинские Акулы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» по обоюдному согласию сторон расторг соглашения с восемью игроками, которые не смогут выступать в следующем сезоне МХЛ из-за ограничений Лиги по возрасту. Среди них Булат Миннеханов, Сергей Чередниченко, Глеб Бармин, Илья Ужегов, Михаил Раденко, Никита Кокурин, Даниил Веремейчик и Никита Фёдоров, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.
Булат Миннеханов провёл в составе «Сахалинских Акул» два сезона (2020/21 и 2021/22), был капитаном команды и дважды становился её лучшим бомбардиром – в нынешнем сезоне он побил рекорд результативности в одном сезоне (63 матча, 53 очка – 16+37), а также установил новую высоту по суммарному количеству очков за клуб (90), голов за клуб (35) и результативных передач за клуб (55).
Остальные игроки провели в составе команды только сезон 2021/22. Их статистика выглядит следующим образом: Сергей Чередниченко – 56 матчей, 11 очков (7+4); Глеб Бармин – 7 матчей, 0 очков; Илья Ужегов – 56 матчей, 5 очков (2+3); Михаил Раденко – 56 матчей, 16 очков (8+8); Никита Кокурин – 20 матчей, 2 очка (1+1); Даниил Веремейчик – 16 матчей, 89,2% ОБ; Никита Фёдоров – 3 матча, 89,5% ОБ.
Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» благодарит хоккеистов за игру в составе островного клуба и желает им успешного продолжения карьеры на взрослом уровне!
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