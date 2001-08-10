Сахалинка заняла второе место на первенстве России по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Анна Кожинова завоевала серебро на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров. Соревнования проходили на ЛБК «Перекоп» Кировской области с 10 по 15 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В первенстве России приняли участие около 300 спортсменов из 39 регионов страны. Лыжники соревновались в эстафете 4х3 и 4х5 км, гонке с раздельного старта на 5 и 10 км и спринте классическим стилем на 1,4 и 1,7 км.

В последний день первенства лыжников ждал масс-старт на 15 км (девушки) и 30 км (юноши). Анна Кожинова пришла к финишу второй, пройдя дистанцию за 44:23.6 секунды.

Ранее сахалинка завоевала бронзовую медаль соревнований.

Анна Кожинова является воспитанницей СШОР зимних видов спорта и спортсменкой Центра Спортивной подготовки Сахалинской области.