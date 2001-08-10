Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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11:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала две серебряные медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Сахалинка завоевала две серебряные медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина успешно выступила на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, завоевав две серебряные медали. Девушка показала высокий результат в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений, а также в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Ольга Аверкина является спортсменкой Центра спортивной подготовки Сахалинской области. 

Всероссийские соревнования проходят в Улан-Удэ с 12 по 19 марта. В них принимают участие 85 спортсменов из 9 регионов Сибири и Дальнего Востока.

Островной регион представляют 7 спортсменов из Южно-Сахалинска: Ольга Аверкина, Анна Бойко, Анастасия Тимошенко, Мария Мельникова, Константин Обоскалов, Роман Миллер и Дмитрий Иванов.

По результатам соревнований лучшие спортсмены примут участие в финале Кубка России по стрельбе из малокалиберного/пневматического оружия, а также получат шанс попасть на международные соревнования «Дети Азии – 2022» во Владивостоке.

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