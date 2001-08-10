Сахалинские дошколята соревновались в лыжных гонках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования по лыжным гонкам в зачёт XII Спартакиады Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания на лыже-биатлонном комплексе «Триумф» собрали 40 ребят, представляющих детские сады «Алёнушка», «Загадка», «Незабудка» и «Кораблик» г. Южно-Сахалинска, «Сказка» и «Чебурашка» г. Долинска, «Радуга», «Аленький цветочек» и детсад №8 г. Корсакова, «Колокольчик» и «Радуга» села Троицкое, а также «Родничок» села Горнозаводска.
Юным спортсменам предстояло показать свои силы в беге свободным стилем на дистанции 100 метров.
- Я начала бегать на лыжах только в этом году, и мне уже очень нравится этот вид спорта, - рассказала воспитанница детского сада «Загадка» Наташа Сляднева. – Сегодня бежать было несложно. Я старалась дойти до финиша как можно быстрей, но стала только четвёртой.
По итогам стартов победу среди мальчиков с результатом 00:27,4 секунды одержал Олег Бураков из детсада «Алёнушка».
- Во время забега я очень волновался. Было немного страшно, что споткнусь или упаду на трассе. К счастью, всё удалось, и я пробежал без ошибок, - рассказал Олег.
Второе место занял Александр Козырев из «Загадки» (00:28,6). Тройку лидеров замкнул Артём Самолётов из «Сказки» (00:29,4).
Среди девочек лучший результат показала Варвара Щербакова из «Алёнушки» (00:26,6). На второй позиции расположилась ещё одна воспитанница «Алёнушки» Полина Дорофеева (00:27,0). На третью ступень пьедестала поднялась Валерия Минханова из «Сказки» (00:29,5).
В командном зачёте победителями стали ребята из детского сада «Алёнушка». Серебряный кубок достался юным спортсменам детского сада «Загадка». Почётное третье место заняли воспитанники детсада «Сказка».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться мерами поддержки
- 09:09 Сегодня В Поронайске временно отменен автобусный маршрут №1
09:18 Сегодня Анастасия Киктева оценила оснащение "Точки роста" и посетила больницу в Невельском районе
- 09:15 Сегодня В Поронайске ежедневно мониторят цены на продукты питания
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?