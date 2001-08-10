Сахалинские дошколята соревновались в лыжных гонках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по лыжным гонкам в зачёт XII Спартакиады Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания на лыже-биатлонном комплексе «Триумф» собрали 40 ребят, представляющих детские сады «Алёнушка», «Загадка», «Незабудка» и «Кораблик» г. Южно-Сахалинска, «Сказка» и «Чебурашка» г. Долинска, «Радуга», «Аленький цветочек» и детсад №8 г. Корсакова, «Колокольчик» и «Радуга» села Троицкое, а также «Родничок» села Горнозаводска.

Юным спортсменам предстояло показать свои силы в беге свободным стилем на дистанции 100 метров.

- Я начала бегать на лыжах только в этом году, и мне уже очень нравится этот вид спорта, - рассказала воспитанница детского сада «Загадка» Наташа Сляднева. – Сегодня бежать было несложно. Я старалась дойти до финиша как можно быстрей, но стала только четвёртой.

По итогам стартов победу среди мальчиков с результатом 00:27,4 секунды одержал Олег Бураков из детсада «Алёнушка».

- Во время забега я очень волновался. Было немного страшно, что споткнусь или упаду на трассе. К счастью, всё удалось, и я пробежал без ошибок, - рассказал Олег.

Второе место занял Александр Козырев из «Загадки» (00:28,6). Тройку лидеров замкнул Артём Самолётов из «Сказки» (00:29,4).

Среди девочек лучший результат показала Варвара Щербакова из «Алёнушки» (00:26,6). На второй позиции расположилась ещё одна воспитанница «Алёнушки» Полина Дорофеева (00:27,0). На третью ступень пьедестала поднялась Валерия Минханова из «Сказки» (00:29,5).

В командном зачёте победителями стали ребята из детского сада «Алёнушка». Серебряный кубок достался юным спортсменам детского сада «Загадка». Почётное третье место заняли воспитанники детсада «Сказка».