Сахалинские гимнасты успешно выступили на первенстве Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшую субботу в Благовещенске завершились крупные соревнования по спортивной гимнастике. За награды лично-командного первенства Дальневосточного федерального округа боролись спортсмены из городов Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Амурской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В число команды островного региона вошли двое воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска – Михаил Дворников и Александр Сперанский. Спортсмены выступали по программе первого спортивного разряда и КМС.
- Еще один наш сильный спортсмен – Степан Труфанов – не смог принять участие в этих стартах из-за болезни. Вероятно его выступление принесло бы в копилку нашей команды еще больше медалей, – делится тренер Ольга Сперанская.
Тем не менее, двое сахалинских спортсменов показали хорошие результаты. Так, Михаил Дворников, который выступал в первом разряде, стал серебряным призером. Гимнаст занял первое место в прыжке, второе на кольцах и вольных упражнениях, а также завоевал бронзу на перекладине. Конкуренцию Михаилу составили десять участников в первом разряде.
Александр Сперанский, выступающий по разряду КМС, стал бронзовым призером на перекладине. У спортсмена было более серьезное соперничество из 14 участников.
Президент федерации спортивной гимнастики Сахалинской области Ольга Сперанская выражает благодарность Центру спортивной подготовки и руководству спортивной школы «Кристалл» за содействие и помощь в участии в соревнованиях.
Впереди сахалинских гимнастов ждет первенство Сахалинской области, проведение которого запланировано на 26 и 27 марта. Побороться за медали этих соревнований в Южно-Сахалинск приедут также спортсмены из Хабаровска.
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