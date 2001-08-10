Сахалинские спортсмены примут участие в Зимних играх паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко объявил даты проведения Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта.

Торжественная церемония открытия состоится в ледовом дворце «Югра Мега Спорт» 18 марта. В рамках Игр пройдут соревнования, предусмотренные программой Паралимпийских зимних игр в Пекине. Это лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках и следж-хоккей.

- Ханты-Мансийск готов к проведению Зимних Игр Паралимпийцев. В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет. Климат в этот период также подходит для соревнований. Паралимпийцы – гордость России. И мы сделаем всё, чтобы и спортсмены, и болельщики получили колоссальное удовольствие от этих Игр и ощутили гордость за нашу страну, – отметил вице-премьер.

Как ранее заявлял Дмитрий Чернышенко, спортсмены не должны лишаться спортивного праздника, к которому они готовились несколько лет. По его поручению, размер вознаграждения победителям и призёрам Зимних Игр Паралимпийцев будет таким же, каким он планировался по итогам Игр в Пекине, – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую. Также будут сохранены выплаты тренерам и специалистам.

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону будут проведены в центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду – в горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», по кёрлингу на колясках – на льду «Арены-Югра», а по следж-хоккею – в ледовом дворце «Югра Мега Спорт».

Участниками Игр станут спортсмены паралимпийской сборной России, включённые в состав делегации для участия в Паралимпийских зимних играх в Пекине. Среди них – сахалинский сноубордист Всеволод Щеглов, а также горнолыжники, выступающие за островной регион, Алексей Бугаев и Александр Алябьев. В соревнованиях также смогут принять участие зарубежные спортсмены.