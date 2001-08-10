Любителей лыжного спорта Сахалина приглашают на часовую гонку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивное мероприятие пройдет на лыжной трассе в селе Троицкое Анивского района 12 марта. Старт будет дан в 11:00, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Для участников состязания будет дан общий старт. Лыжники побегут свободным стилем.
- Суть гонки заключается в том, что спортсмены случайным жребием будут сформированы в команды по 4 человека (трое мужчин, одна женщина). Участники команды буду преодолевать круги длинной 1 км, как в эстафете. Победителем станет та команда, которая за 1 час преодолеет большее количество километров, - рассказал директор анивской спортшколы Михаил Шамсутдинов.
Жеребьевка команд проводится в онлайн режиме. Регистрация участников проходит по ссылке
Возрастные ограничения:
1. Допускаются к соревнованиям от 2003 г.р. и старше.
2. 2004 г.р. не ниже 1 спортивного разряда.
Программа спортивного мероприятия 12 марта 2022 г.
10:00 - 10:30 - выдача эстафетных номеров
10:45 - официальная церемония открытия
11:00 - старт
12:15 - церемония награждения победителей и призеров.
Организаторы отметили, регистрация участников будет проходить до 15:00 11.03.2022. Последние участники регистрации на Часовую конку при отсутствии полной команды не смогут принять участие.
Соревнования проводятся 12 марта 2022 г. в с. Троицком, ул. Центральная, 39, лыжные трассы спортивной школы г. Анива.
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