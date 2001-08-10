Сахалинская лыжница завоевала бронзу всероссийских стартов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островная спортсменка Софья Кузнецова стала третьей на ХI зимней Спартакиаде учащихся России. Старты прошли на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В упорной борьбе Софья Кузнецова стала бронзовым призёром в гонке свободным стилем – спринт. Победителем в этой дисциплине стала спортсменка из Московской области Ирина Головатюк, а серебро взяла Алена Болонева из Хабаровска.
Стоит отметить, что в рамках соревнований островная лыжница выполнила норматив мастера спорта Российской Федерации.
Софья Кузнецова является воспитанницей СШОР зимних видов спорта и занимается под руководством Ирины Улитиной.
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