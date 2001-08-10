Юных жителей Южно-Сахалинска зовут бесплатно учиться фигурному катанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортшколе "Кристалл" Южно-Сахалинска объявлен дополнительный набор детей на фигурное катание. Здесь ждут девочек в возрасте от 6 до 7 лет и мальчиков от 6 до 9 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Занятия проходят на бюджетной основе. Запись на прохождение спортивной подготовки осуществляется онлайн до 23 марта 2022 года по ссылке.

Для зачисления в группы по фигурному катанию ребятам предстоит сдать нормативы по общей и специальной физической подготовке. Сдача контрольных нормативов по ОФП пройдет 24 марта в зале хореографии (главное здание СШ «Кристалл»), сдача нормативов на ледовой арене состоится 25 марта (главное здание СШ «Кристалл»).

Набор детей проходит в группы под руководством тренеров по фигурному катанию Алексея Ким и Елены Серковской.

Подробная информация представлена на сайте спортивной школы «Кристалл».

Справки по телефону: 8(4242) 240-166.