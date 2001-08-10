Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2022
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16:04, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалин примет четыре всероссийских соревнования в марте

Сахалин примет четыре всероссийских соревнования в марте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт череде спортивных мероприятий будет дан чемпионатом и первенством России. Состязания начнутся 9 марта и продлятся до 14 числа. В этот же день, 14 марта, эстафету примет Кубок России, который продолжится до 19 числа. С 20 по 24 марта Южно-Сахалинск традиционно примет соревнования среди юных горнолыжников «Утро Родины». Завершит «марафон» горнолыжных состязаний чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Он пройдёт с 26 по 31 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Все соревнования состоятся на трассах СТК «Горный воздух».

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