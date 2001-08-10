Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2022
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14:15, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анна Боева завоевала золото на Первенстве ДФО по вольной борьбе

Сахалинка Анна Боева завоевала золото на Первенстве ДФО по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские борцы успешно выступили на Первенстве ДФО по вольной борьбе, которое проходило в Улан-Удэ. За медали боролись около 250 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из семи регионов Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Лучший результат сахалинской команды принадлежит Анне Боевой. Девушка выступала в категории до 73 кг, дошла до финала и сумела победить бурятскую спортсменку.

Высокий результат на Первенстве ДФО позволили спортсменке Центра спортивной подготовки Анне Боевой получить путевку на Первенство России, которое пройдет в апреле в Наро-Фоминске Московской области.

Среди юношей лучший результат показал Евгений Куликов, выступавший в категории до 110 кг. Сахалинец сумел дойти до ¼ финала, но проиграл спортсмену из Якутии и занял пятое место.

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