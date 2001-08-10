Сахалинка Анна Боева завоевала золото на Первенстве ДФО по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские борцы успешно выступили на Первенстве ДФО по вольной борьбе, которое проходило в Улан-Удэ. За медали боролись около 250 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из семи регионов Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Лучший результат сахалинской команды принадлежит Анне Боевой. Девушка выступала в категории до 73 кг, дошла до финала и сумела победить бурятскую спортсменку.

Высокий результат на Первенстве ДФО позволили спортсменке Центра спортивной подготовки Анне Боевой получить путевку на Первенство России, которое пройдет в апреле в Наро-Фоминске Московской области.

Среди юношей лучший результат показал Евгений Куликов, выступавший в категории до 110 кг. Сахалинец сумел дойти до ¼ финала, но проиграл спортсмену из Якутии и занял пятое место.