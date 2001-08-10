Сахалинский самбист одержал победу на всероссийских соревнованиях в Рязани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Илья Резников взял золото Всероссийских соревнований по самбо среди юношей 14-16 лет, посвящённых памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане. Мероприятие прошло в 28-й раз и собрало свыше 200 спортсменов из 21-го региона страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Воспитанник СК «ДЗЮДОКАН» из Южно-Сахалинска Илья Резников уверенно выиграл в финале кандидата в мастера спорта из Приволжского федерального округа Арсения Девятого.

- Наш спортсмен в очередной раз доказал, что является одним из сильнейших спортсменов России в своей возрастной группе. Турнир является отборочным этапом для попадания на Первенство России, которое пройдет в сентябре этого года в Симферополе, - подчеркнул тренер победителя Альберт Югай.

После успешного выступления Илья продолжит подготовку в составе сборной команды Сахалинской области к Первенству ДФО (отбор на международные игры «Дети Азии») на тренировочных сборах в спортивном центре «Самбо -70» в Москве.